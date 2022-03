GeForce Now: sette nuovi giochi aggiunti al catalogo

Come ogni giovedì, Nvidia ha annunciato l'aggiunta di nuovi titoli al catalogo di GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento. In totale ci sono sette novità, tra le quali spiccano Tunic e Syberia: The World Before. Comunque sia c'è anche dell'altro di interessante. Leggiamo l'elenco completo:

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (nuovo lancio su Steam)

Tunic (nuovo lancio su Steam)

Syberia: The World Before (nuovo lancio su Steam e Epic Games Store, 18 marzo)

Blood West (Steam)

Dread Hunger (Steam)

Hero's Hour (Steam)

Hundred Days - Winemaking Simulator (Steam ed Epic Games Store)

Nvidia ci ricorda anche che GeForce Now è un ottimo modo per diventare videogiocatori PC, senza dover comprare un PC da gioco:

Non si tratta solo di fortuna: è la potenza delle GPU NVIDIA GeForce nel cloud che permette a tantissimi giocatori di diventare dei veri e propri PC gamer sperimentando giochi per PC di qualità incredibile, su quasi tutti i loro dispositivi - anche Mac o dispositivi mobili.

I membri possono giocare a più di 1.000 titoli per PC che acquistano dai negozi di giochi digitali come Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Origin e GOG.com. I membri, inoltre, hanno accesso a un intero universo di esclusive PC, titoli che non sono disponibili su altre piattaforme.

I membri che dispongono dell'abbonamento RTX 3080 - ora disponibile con l'opzione di 1 mese - possono sperimentare la nuova generazione di cloud gaming, con lo streaming del gioco su PC e Mac fino a 1440 pixel e 120 frame al secondo. E, grazie al supporto di NVIDIA DLSS e RTX ON, i vostri titoli preferiti vengono renderizzati con una qualità splendida e cinematografica.