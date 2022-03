Venice Master annunciato, è un simulatore misto gioco di ruolo ambientato a Venezia

PlayWay ha annunciato Venice Master, un simulatore misto a un gioco di ruolo con elementi sandbox ambientato a Venezia che sembra essere davvero promettente. Nel gioco, previsto solo per PC e in arrivo nel 2024, si vestiranno i panni di un artigiano rinascimentale che dovrà darsi da fare per sviluppare la sua attività nella fiorente e splendida città veneta.

Vediamo il trailer di annuncio:

Vediamo anche una ricca galleria di immagini di Venice Master:

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Venice Master è un gioco in cui sarai uno degli abitanti di Venezia, il cuore finanziario e culturale dell'Europa rinascimentale. Ti attendono molti compiti insoliti nella città lagunare. Partirai da zero e dovrai investire il denaro guadagnato in nuove attività. Il tuo lavoro ti darà anche grandi soddisfazioni - non è dati tutti costruire una città sull'acqua!

Costruire sull'acqua è una sfida e richiede metodi unici, ma prima di iniziare il lavoro è necessario prepararsi a fondo. Devi prima realizzare i macchinari necessari per i lavori di costruzione, metallurgia e carpenteria, così come le barche da trasporto specializzate e molte altre cose. In questo modo sarai in grado di intraprendere le sfide di costruzione più ambiziose, come la ricostruzione del Ponte di Rialto o l'edificazione di palazzi lussuosi per l'aristocrazia.

Investi i soldi che guadagni in nuovi laboratori e attività artigianali. Sii coraggioso e prenditi qualche rischio - ci sono molte imprese da comprare! Esse ti permetteranno di fare affari con le persone più importanti della città. Produci armi e cannoni per la famosa flotta veneziana, vendi le campane che rintoccano nel campanile di Piazza San Marco e nelle altre chiese. Con le condizioni giuste, farai soldi in fretta e sarà difficile credere che il tuo impero sia nato in una malandata officina di riparazione di gondole.

Venezia è piena di segreti e curiosità, e durante la tua missione girerai per i suoi vicoli più misteriosi. Come un gondoliere veneziano, scoprirai luoghi nuovi e affascinanti. Ti troverai nell'unica città al mondo in cui il principale mezzo di trasporto è la barca, e al posto delle strade ci sono canali pieni d'acqua. All'inizio può essere difficile orientarsi, ma con il tempo imparerai a riconoscere i luoghi e gli edifici caratteristici. Tuttavia, non preoccuparti nel caso ti dovessi perdere. Venezia, probabilmente, è anche l'unica città al mondo in cui smarrirsi può essere un grande colpo di fortuna.