Moss: Book 2, l'anteprima di 15 minuti di gioco inediti

Non ci spaventa sbilanciarci su questa affermazione, perché qualche tempo fa abbiamo potuto vedere alcuni spezzoni del gioco, circa 15 minuti di gameplay, commentati per l'occasione da Josh Stiksma, ingegnere e designer del gioco.

Il rapporto con Quill

In Moss: Book II non è il mondo a essere gigante... Quill è solo un piccolo topolino!

Moss: Book II riprende le vicende esattamente da dove si era interrotto il primo capitolo. Il giocatore assiste e affianca Quill, la topolina protagonista, in veste di spirito guardiano: a noi spetta il compito di aiutare Quill nel progredire all'interno dei livelli e sconfiggere i nemici, manipolando l'ambiente e assistendola nei combattimenti. Stiksma non ha rivelato molto aspetti narrativi del gioco, per evitare ai presenti quanti più spoiler possibili, aspetto che ha caratterizzato un po' tutta la presentazione.

Il riassunto però è molto chiaro: Quill continuerà nella sua affannata ricerca e stavolta la posta in gioco è molto più alta, l'atmosfera più cupa e le vicende in generale più fitte e complesse, pur mantenendo lo stesso senso di fiaba che ha caratterizzato Moss. Book II sarà senza dubbio anche molto più emotivo, aspetto che passa chiaramente attraverso il rapporto che il giocatore instaurerà con Quill. Essenziale in tal senso il lavoro eccellente fatto proprio sul personaggio di Quill, in termini di aspetto e animazioni. Già lo scorso anno, quando avevamo intervistato i ragazzi di Polyarc, era emerso questo aspetto di Book II e adesso che l'abbiamo visto con i nostri occhi, possiamo dire che non stavano assolutamente ingigantendo il racconto, anzi.

Nonostante Quill sia solo una topolina, che il giocatore percepisce in scala uno a uno nel mondo di gioco, la protagonista sprizza carattere da tutti i baffi: i movimenti delle animazioni sono fluidi e molto più complessi che in passato, si possono scorgere le espressioni di Quill, manifeste anche attraverso un efficace linguaggio del corpo... e delle orecchie.

L'interazione di Quill con il mondo circostante è credibile e autentica e, a meno che non siate sprovvisti di un briciolo di empatia, vederla affrontare le mille sfide che l'attendono vi porterà a tifare sempre per lei, sentendo il bisogno impellente di assisterla in tutto. Siamo rimasti particolarmente colpiti nel vedere Quill arrampicarsi su un gradino un po' alto e faticare un pochino con le zampette posteriori per darsi lo slancio necessario per affrontare il dislivello: non potete capire la voglia irrefrenabile che avevamo di poter essere lì, in quel giardino, per darle una piccola spinta per affrontare l'ostacolo.

Impossibile non affezionarsi alla piccola Quill!

Stiksma ha sottolineato con forza come questo tipo di affetto e di sensazione si instaura molto più facilmente attraverso un'esperienza in realtà virtuale e come la VR sia un veicolo estremamente potente per trasmettere un certo tipo di emozioni, come nel caso il senso di protezione che il giocatore prova all'interno di Moss: Book II. In questo fattore, lo sviluppatore individua anche il successo di Moss e, indirettamente, l'esistenza di un sequel: "Credo che questo forte legame tra i giocatori e Quill sia ciò che ha appassionato il pubblico, e dobbiamo ammetterlo, anche noi in Polyarc. Tutti desideravamo vedere il proseguimento della storia di Quill e poter trascorrere ancora del tempo con lei, era un desiderio vostro quanto nostro".

Questo però non pregiudicherà l'esperienza dei nuovi giocatori, che capiranno meglio le vicende nel caso volessero recuperare il primo capitolo, ma che non troveranno ostacoli narrativi partendo direttamente da Book II. Il seguito, infatti, offrirà un esaustivo riassunto delle vicende, oltre a un tutorial che Stiksma dice non lascerà nulla al caso: "Non vogliamo che i nuovi giocatori siano obbligati a recuperare il primo Moss, né tanto meno troviamo corretto che molte meccaniche del gioco vengano date per scontate perché 'Tanto c'erano già nel primo'. Chi vuole iniziare direttamente da Book II non troverà nessun ostacolo sulla sua strada".