Nintendo Switch: spunta in rete un nuovo controller da un brevetto ufficiale

Un utente ha scoperto un brevetto per quello che sembrerebbe essere un nuovo controller per Nintendo Switch dalla forma piuttosto particolare.

Il brevetto è stato registrato a luglio dello scorso anno ma è stato pubblicato solo di recente, per la precisione il 5 gennaio, passando inosservato finora. Come possiamo notare dalle immagini qui sotto, la forma del controller è piuttosto inusuale, con il vano della batteria che sporge nella parte posteriore. Nella parte frontale, invece, mancano le levette analogiche, così come i pulsanti di funzione "+" e "-", quello per tornare alla home per scattare screenshot o registrare filmati.

Purtroppo la descrizione non offre particolari indicazioni, ma sembrerebbe che sia possibile rimuovere facilmente la parte frontale. Potrebbe trattarsi dunque in un "controller modulare" con diverse mascherine caratterizzate da configurazioni di pulsanti o estetica differenti. Ma questa è solo una nostra supposizione.

Chissà, forse ne è una delle sorprese in programma per il prossimo Nintendo Direct, che secondo alcune indiscrezioni si svolgerà a breve. In ogni caso, tenete presente che i brevetti spesso sono legati a concept che spesso non vedono la luce, come tanti altri che abbiamo visto in passato.