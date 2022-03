Bloodborne: il cosplay dell’Automa di puutincos sembra uscito dal gioco FromSoftware

Bloodborne è uno dei giochi più amati della scorsa generazione, nonché uno dei migliori mai realizzati da FromSoftware. Come da tradizione di Miyazaki e soci anche il souls-like in esclusiva per PS4 presenta un cast di personaggi misteriosi e cripitici, ma indubbiamente affascinanti. Tra questi uno dei più noti è senza dubbio l'Automa, che ora prende vita grazia allo stupendo cosplay di puutincos.

L'Automa è una bambola vivente che accoglie il giocatore nel Sogno del Cacciatore, l'hub di Bloodborne. È stata creata dal cacciatore Gehrman sulle base delle sembianze di Lady Maria, di cui è ossessionato. Durante il gioco assiste il giocatore permettendogli di sfruttare gli echi del sangue per salire di livello.

Come potrete constatare nello scatto qui sotto, il cosplay realizzato da puutincos è semplicemente perfetto, difficile muovergli qualche critica. L'Automa di Bloodborne è stato riproposto in maniera estremamente fedele rispetto all'originale, con una cura maniacale da parte della cosplayer giapponese per l'acconciatura, il costume e anche la scenografia utilizzata, che sembra uscita direttamente dal gioco.

Se state cercando altri cosplay, vi suggeriamo quello di Jinx dalla serie Netflix Arcane realizzato da SeeU. Come non citare poi il cosplay di Elizabeth da Bioshock Infinite firmato Lada Lyumos e il cosplay de La Signora da Genshin Impact di christa.cos.