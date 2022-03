Sifu: le mod che lo trasformano in Matrix sembrano funzionare alla perfezione

Alcune mod pubblicate per Sifu trasformano letteralmente il gioco in Matrix. Sembrano funzionare davvero alla perfezione, nonostante il poco tempo passato dal lancio del particolare picchiaduro. A dirla tutta attualmente questo è uno dei modi migliori di replicare lo scontro tra Neo e l'Agente Smith, in modo talmente convincente da farlo sembrare un gioco ufficiale.

Per trasformare Sifu in Matrix dovete installare quattro mod, tutte scaricabili da NexusMods:

Naturalmente oltre a installare le mod dovete allenarvi, altrimenti farete la figura dei prescelti di serie B. Non c'è neanche da specificare che le mod possono essere installate soltanto sulla versione PC di Sifu e non su quelle console.

Come sempre in questi casi, il consiglio è quello di seguire le istruzioni date dai modder per installare tutto correttamente, facendolo solo se si è consapevoli d cosa si va a toccare.