Call Of Duty Mobile World Championship 2022, date e dettagli sull'evento ufficiale

Activision ha annunciato la nuova edizione del Call of Duty: Mobile World Championship 2022, nuova edizione della competizione ufficiale basata sulla versione mobile dello sparatutto in soggettiva, con un montepremi di oltre due milioni di dollari.

Il Call Of Duty Mobile World Championship 2022 si svolgerà a partire dal 31 marzo 2022 e tutti i giocatori di Call of Duty: Mobile che parteciperanno possono competere per guadagnare premi di gioco, tra cui armi e operatori. In base a quanto riferito, 1,7 milioni di dollari del montepremi è destinato alle finali del campionato mondiale, il più grande payday di un singolo evento nella storia del Call of Duty: Mobile World Championship.

"La nostra community mondiale di giocatori continua a guidare la passione del team per offrire un'epica esperienza di Call of Duty: Mobile, sia ora che in futuro", ha detto Matt Lewis, Vice President, Mobile di Activision. "Con le nuove ricompense e il montepremi di oltre 2 milioni di dollari, tutti sono invitati a godersi i campionati di quest'anno e non vediamo l'ora di vedere chi sarà incoronato vincitore".

Pensato per i giocatori di tutti i livelli di abilità, la Fase Uno e la Fase Due del Call of Duty: Mobile World Championship 2022 sono aperte ai partecipanti idonei di tutto il mondo, e tutti i giocatori che si iscrivono per competere riceveranno un telaio e una calling card tutti nuovi. Il Call of Duty: Mobile World Championship 2022 si svolgerà a livello regionale in più fasi e inizia nella Fase 1 con quattro qualificazioni online in-game. Ogni fine settimana, dal 31 marzo al 24 aprile 2022 UTC, i giocatori idonei che completano 10 partite multiplayer classificate e guadagnano 60 punti si qualificano per la Fase Due.

Per maggiori dettagli sulle fasi, i requisiti e le regole ufficiali, vi rimandiamo al sito ufficiale a questo indirizzo. Nel frattempo, è emersa l'ufficialità su Call of Duty: Warzone Mobile, versione per smartphone del celebre FPS free-to-play di Activision.