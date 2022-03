Call of Duty: Warzone Mobile è ufficiale, Activision cerca sviluppatori per il gioco

Call of Duty: Warzone Mobile è ufficiale: Activision ha annunciato il gioco su Twitter ed è alla ricerca di sviluppatori che vogliano unirsi al team che ci sta lavorando.

A poche settimane dalla notizia degli 1,5 miliardi di dollari in microtransazioni per Call of Duty: Mobile, la conferma che anche il celebre battle royale approderà sui dispositivi iOS e Android veniva data praticamente per scontata.

"Stiamo creando una nuova esperienza mobile tripla A che metterà l'entusiasmante azione su larga scala di Call of Duty: Warzone a disposizione dei giocatori in portabilità", si legge nel post. "Si tratta di un'esperienza battle royale disegnata nativamente per mobile con tecnologie all'avanguardia."

Per il momento, tuttavia, i dettagli sono pochi: Activision è alla ricerca di tutta una serie di figure professionali che possano contribuire allo sviluppo di Call of Duty: Warzone Mobile, nella fattispecie ingegneri, artisti, produttori e addetti al reparto marketing.

Quanto invece ai leak comparsi finora, secondo Tom Henderson Call of Duty: Warzone Mobile arriverà nel 2022: considerando le tempistiche di sviluppo su mobile, si tratta di un'ipotesi assolutamente plausibile.