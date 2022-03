Red è in streaming su Disney+, è l'ultimo film di Pixar

Come lungamente annunciato, Red, il nuovo film di Pixar, è disponibile in streaming esclusivo su Disney+, il servizio di video streaming della casa di Topolino. Naturalmente bisogna aver sottoscritto un abbonamento per poterlo vedere senza limitazioni.

L'idea iniziale era quella di portare Red nei cinema, ma il proseguire della pandemia di COVID-19 ha consigliato i dirigenti di Disney di puntare di nuovo sullo streaming. Del resto un film come Encanto non è andato benissimo nelle sale, ma è primo da settimane nella classifica dei film più visti sui servizi assimilabili.

Red racconta la storia di Mei Lee, una ragazzina vivace e sicura di sé, combattuta tra la voglia di scatenarsi e quella di non deludere i genitori. Tra una madre iperprotettiva e altri problemi tipici della sua età, ne arriva anche un altro bello grosso: ogni volta che si emozioni diventa un grosso panda rosso.

Red è diretto da Domee Shi e vede nel cast dei doppiatori italiani: Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Marco Maccarini e Federico Russo.