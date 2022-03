Cosmos Bit disponibile, è un metroidvania italiano ispirato ai classici a 8-bit

Lo sviluppatore italiano SEEP e l'editore Ratalaika Games hanno appena lanciato Cosmos Bit per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Si tratta di un metroidvania in stile 8-bit, che ha come principale fonte d'ispirazione il primo Metroid, ma che non rinuncia a molti ritrovati moderni.

Realizzato in pura pixel art, Cosmos Bit costa 4,99€ ed è l'ennesimo lancio di questo prolifico team, molto amato dagli appassionati di modern vintage. Vediamo il trailer di lancio:

Vediamo anche qualche immagine di Cosmos Bit:

Gioca nei panni della guerriera spaziale Stella Mironova ed esplora un mondo zeppo di brivido e pericolo. In Cosmos Bit rivivrai lo charm 8-bit in un gioco ispirato ai titoli platform d'esplorazione classici degli anni '80 e '90.

Il viaggio ti porterà ad attraversare una miriade di paesaggi, a combattere con orde di mostri e ad affrontare sfide mozzafiato incontrando una serie di mostri minacciosi! Riesci a raccogliere i minerali in ogni livello per diventare più potente e andare avanti nel gioco?