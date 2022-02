Call of Duty Mobile supera quota 1,5 miliardi di dollari in microtransazioni

Stando ai dati riportati da SensorTower, Call of Duty Mobile ha da poco superato quota 1,5 miliardi di dollari di incassi tramite microtransazioni, ribadendo nuovamente il grande successo dello sparatutto free-to-play per iOS e Android.

Il gioco è sviluppato da TiMi Studios, autori tra l'altro anche di Pokémon Unite e Honor of Kings, è stato pubblicato nell'ottobre del 2019. A maggio del 2021 ha raggiunto i 500 milioni di download in tutto il mondo.

Call of Duty Mobile, un'immagine promozionale

Sempre secondo i dati di Sensor Tower, il 2021 è stata l'annata più redditizio per Call of Duty Mobile, con gli acquisti con microtransazioni che sono saliti del 45% rispetto al 2020. Alla fine dello scorso anno, il gioco era 14° nella classifica dei giochi mobile con ricavi maggiori e terzo in quello della categoria degli sparatutto, idetro a Garena Free Fire e PUBG Mobile.

Il mercato più proficuo per Call of Duty Mobile è quello USA, che da solo rappresenta il 43% degli incassi totali, per un totale di 647 milioni di dollari. Seguono rispettivamente al secondo e terzo posto Giappone e Cina.

Nel frattempo Activision sta sviluppando un nuovo gioco mobile legato al suo brand sparatutto, che a quanto sarà Call of Duty Warzone Mobile, una versione per iOS e Android del celebre battle royale free-to-play.