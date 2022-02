Diablo Immortal è ancora previsto per il 2022, cambiamenti in base ai feedback della beta

Diablo Immortal è previsto uscire ancora per il 2022, in base a quanto riferito da Activision Blizzard, che ha anche spiegato come il gioco possa andare incontro a delle variazioni in base ai feedback raccolti durante il periodo di beta.

Il game director Wyatt Cheng ha riferito che l'uscita del gioco è ancora previsto arrivare nel corso del 2022 e che al momento dell'uscita avrà attraversato anche una certa quantità di cambiamenti, applicati in base ai feedback emersi durante il periodo di beta a cui è stato sottoposto.

Questi cambiamenti spaziano su diversi aspetti del gioco, dalle meccaniche social agli acquisti in-game fino alla progressione dei personaggi. Per quanto riguarda l'ambito social, Blizzard sta aggiustamento il sistema di taglie giornaliere in modo da poter essere ottenute anche in modalità giocatore singolo e senza dunque costringere i giocatori ad affrontare le missioni in gruppo.

Tuttavia, trattandosi di un MMO, Blizzard ha cercato di bilanciare i cambiamenti in modo da stimolare comunque il gioco multiplayer esteso, in particolare per quanto riguarda il sistema di Warband che prevederà il supporto a 8 giocatori.

Diablo Immortal sarà free-to-play con microtransazioni, come battle pass e altri acquisti in-app: sebbene i battle pass siano stati ben accolti dai giocatori, alcune altre microtransazioni dovranno essere modificate e ribilanciate in modo da essere più eque per gli utenti.

Per maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo al provato della closed beta di Diablo Immortal pubblicato lo scorso novembre.