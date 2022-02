Shadow Warrior 3: gameplay trailer finale dello sparatutto per PS4, Xbox One e PC

La data di uscita di Shadow Warrior 3 si avvicina, con Flying Wild Hog che poche ore fa ha pubblicato il gameplay trailer finale della sua ultima fatica, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Giusto ieri lo studio ha pubblicato un esteso video gameplay che mostra un'intera missione e ha annunciato che Shadow Warrior 3 al lancio sarà disponibile nel catalogo di PlayStation Now per tutti gli abbonati su PS5 e PS4.

Il trailer di oggi invece è un concentrato di azione, sparatorie, nemici grotteschi e fiumi di sangue, come da buona tradizione della serie. Il filmato inoltre ci offre un assaggio delle numerose bocche da fuoco che potremo utilizzare nei panni di Lo Wang.

In Shadow Warrior 3, "lo shogun caduto Lo Wang e Orochi Zilla, diventato prima suo nemico e in seguito suo aiutante, intraprendono un'improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna. Armato di una pesante varietà di lame e proiettili, Lo Wang dovrà attraversare parti inesplorate del mondo per trovare la bestia oscura e respingere nuovamente l'apocalisse. Per fermare l'imminente cataclisma avrà bisogno della maschera di un dio morto, l'uovo di un drago, un tocco di magia e potenza di fuoco a sufficienza.", recita la sinossi ufficiale del gioco.

Vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One a partire dal 1 marzo 2022. A questo indirizzo trovate i requisiti ufficiali della versione PC.