Activision Blizzard: Bobby Kotick potrebbe ricevere 15 milioni di dollari se Microsoft lo licenzierà

Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard, potrebbe ricevere una buonuscita di ben 15 milioni di dollari nel caso Microsoft dovesse licenziarlo dopo l'acquisizione.

Come riporta Axios sulla base dei documenti del SEC (Securities & Exchange Commission), il CEO di Activision Blizzard avrà diritto a una buona uscita pari a 15 milioni di dollari, in caso di licenziamento senza giusta causa dopo l'acquisizione da parte di Microsoft.

Inoltre il consiglio d'amministrazione elargirà un bonus di 22 milioni di dollari in azioni a Kotick entro luglio di quest'anno qualora dovesse migliorare la cultura interna dell'azienda, che come di certo saprete lo scorso anno è stata dipinta in maniera fortemente negativa per una serie di accuse di molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard

Bobby Kotick, stando ad alcuni report, non solo era a conoscenza dei problemi di molestie, ma lui stesso avrebbe insabbiato un caso che lo riguardava. Da allora, sono stati presi una serie di provvedimenti per migliorare la cultura interna dell'azienda, tra cui la promessa di assumere un maggior numero di donne persone non binarie, nonché una politica a tolleranza zero contro le molestie. Inoltre il CEO si era volutamente ridotto lo stipendio del 99%.

Non è finita qui, perché attualmente Bobby Kotick possiede 6,5 milioni di azioni di Activision Blizzard che, al prezzo di 95 dollari ciascuna che pagherà Microsoft qualora l'acquisizione dovesse concretizzarsi, valgono circa 619 milioni di dollari.