Shadow Warrior 3 sarà su PlayStation Now al lancio, ecco il nuovo gameplay trailer

Con un post sul PlayStation Blog, Flying Wild Hog ha annunciato che Shadow Warrior 3 per PS5 e PS4 sarà disponibile nel catalogo di PlayStation Now al lancio per tutti gli abbonati al servizio di Sony. Sempre nell'articolo viene presentato un nuovo corposo gameplay trailer, che potrete ammirare nel player qui sopra.

Il filmato in questione mostra una missione di Shadow Warrior 3, intitolata "Dragon's Nest", in cui i giocatori daranno la caccia a un drago sullo sfondo di un villaggio completamento distrutto. Bartek Sawicki, produttore capo di Flying Wild Hog, spiega che il video gameplay di questa missione è un ottima opportunità per mostrare creatività nei combattimenti e nei movimenti concessa ai giocatori, nonché offrire un assaggio delle armi e delle finisher del protagonista.

Shadow Warrior 3 sarà disponibile a partire dal 1° marzo 2022, anche per PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

L'inclusione fin dal lancio su PlayStation Now è senza dubbio un'ottima notizia per gli abbonati e, chissà, magari anche un primo assaggio di come potrebbe evolvere la piattaforma in futuro. Infatti è la prima volta che il servizio accoglie un gioco di un certo spessore già dal day-one e non è escluso che Sony stringa ulteriori partnership con altre case di sviluppo per renderlo ancora più appetibile.