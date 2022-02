Elden Ring: l'Online è sicuro, anche su PC, dice Bandai Namco

L'online di Elden Ring sarà sicuro fin dal day one, previsto per il 25 febbraio su PS5, Xbox Serie X, Serie S, PC, PlayStation 4 e Xbox One. Bandai Namco ha infatti confermato che il nuovo gioco non sarà soggetto all'exploit che ha coinvolto i server della serie di Dark Souls.

Come ormai saprete bene, all'inizio del 2022 è stato scoperto un grave exploit in Dark Souls 3. In pratica gli utenti che ci invadevano durante la partita avevano la possibilità di utilizzare una funzione denominata "remote code execution" per eseguire codice in remoto. Ciò significa che si poteva letteralmente prendere possesso di un sistema, rubare dati personali e password lì contenuti, o utilizzare il PC come proxy per attività illecite o come macchina da mining.

In rete sono spuntate diverse prove di quanto accaduto, tanto che la stessa FromSoftware ha dovuto ammettere la vulnerabilità e chiudere i server di tutta la saga. L'account ufficiale ha scritto che "I server PvP per Dark Souls 3, Dark Souls 2 e Dark Souls Remastered sono stati temporaneamente disattivati per permettere al team d'investigare le recenti segnalazioni di un problema con i servizi online".

A questi si sono poi aggiunti i server di Dark Souls Prepare to Die Edition, mentre i server PvP della versione Xbox e della versione PlayStation dei giochi citati non sono stati coinvolti in questa fase d'investigazione. Su console è quindi ancora possibile continuare a giocare senza alcun tipo di problema. A parte il framerate.

Un artwork di Elden Ring

Ma tornando seri, l'exploit ha portato molti a chiedersi se i server di Elden Ring su PC sarebbero stati sicuri fin dal primo giorno di uscita. L'ultima comunicazione ufficiale della compagnia, risalente ormai a oltre dieci giorni fa, ci informava che le verifiche erano state estese anche ai server del nuovo gioco, in modo da "predisporre le misure di sicurezza adeguate per il lancio su tutte le piattaforme". Per questo, continuava il comunicato, i servizi online dei Dark Souls su PC non saranno ripristinati fino a dopo il lancio di Elden Ring".

Ma quale è stato l'esito di queste verifiche? A quanto pare è andato tutto bene. In questi giorni abbiamo infatti contattato direttamente Bandai Namco per chiedere notizie e la risposta è stata rassicurante: un rappresentante della compagnia giapponese ci ha confermato che Elden Ring sarà sicuro da giocare online già al day one.

In attesa di sapere anche quando torneranno online i server di Dark Souls, non ci resta che goderci i primi giorni nel misterioso Interregno. Voi cosa ne pensate? Affronterete questa nuova avventura online fin da subito? Diteci la vostra nei commenti qui sotto, in attesa che arrivi anche la nostra recensione di questo nuovo souls-like.