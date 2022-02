LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker: un nuovo video ci porta dietro le quinte

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è protagonista di un nuovo video che ci mostra il dietro le quinte dello sviluppo del nuovo gioco di TT Games per PC e console in arrivo ad aprile.

Nel filmato gli sviluppatori ci parlano della realizzazione di quello che viene definitivo "il videogioco LEGO più ambizioso mai realizzato". In particolare TT Games parla delle sfide nel realizzare un gioco che include tutti i film della serie Star Wars, da Episodio I: La Minaccia Fantasma fino all'Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, ripercorrendone la storia con la classica vena ironica che contraddistingue i lavori TT Games e offrendo ai giocatori centinaia di personaggi giocabili da intrepretare.

Gli sviluppatori fanno anche delle anticipazioni degli Easter egg che si troveranno nel gioco, come la modalità Pew Pew che sostituisce tutti gli effetti sonori delle armi con imitazioni vocali di blaster, spade laser e molto altro.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 5 aprile 2022. Se ancora non lo avete visto, ecco il gameplay trailer mostrato poche settimane fa. Sono già aperti i pre-order e i giocatori che lo prenotano digitalmente riceveranno l'accesso anticipato al Character Pack "Trooper" il giorno del lancio. Gli acquirenti del gioco in versione digitale possono anche sbloccare il classico personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi, non acquistabile singolarmente. La versione fisica dell'Edizione Deluxe includerà anche un'esclusiva minifigure di LEGO Star Wars: Luke Skywalker con latte blu.