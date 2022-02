Bethesda.net Launcher verrà chiuso, si sposta tutto su Steam

Bethesda ha annunciato oggi di aver intenzione di chiudere il suo Launcher ufficiale Bethesda.net, spostando tutto su Steam attraverso una migrazione assolutamente indolore per gli utenti, che ritroveranno tutti i propri possedimenti all'interno della piattaforma Valve.

Si tratta, in effetti, di una notizia accolta molto positivamente da una grande quantità di utenti: il launcher Bethesda.net non ha mai goduto di grandissima stima tra gli utenti PC, a causa della lentezza generale di download e gestione dei contenuti e soprattutto per il fatto di rappresentare ancora un altro software da dover tenere aperto per poter accedere ad alcuni giochi specifici.



Ancora più positiva la decisione di spostare tutti i contenuti e gli elementi dell'account del Bethesda.net Launcher direttamente su Steam attraverso una migrazione che dovrebbe avvenire automaticamente e senza perdite di possedimenti. Questo significa che, con la chiusura del launcher, gli utenti si ritroveranno comunque tutti i giochi posseduti su Bethesda.net all'interno della propria libreria Steam, insieme a eventuali DLC e contenuti aggiuntivi acquistati e anche ai fondi rimanenti nel portafoglio, che dovrebbero essere trasferiti direttamente in quello di Steam.

Bethesda diffonderà ulteriori informazioni nelle prossime settimane, ma c'è già una pagina ufficiale che spiega a grandi linee come avverrà la procedura: a partire da aprile, gli utenti potranno iniziare ad effettuare il processo di migrazione, attraverso istruzioni più dettagliate che arriveranno all'inizio del mese. Intanto potete trovare delle FAQ ufficiali a questo indirizzo.

Ovviamente, questo significa che anche i prossimi giochi in arrivo come Starfield, oltre a quelli futuri come The Elder Scrolls VI non avranno a che fare con il launcher Bethesda.net, ma andranno direttamente su Steam e su Game Pass.