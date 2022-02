Elex 2: un trailer spiega i segreti del pianeta Magalan, il mondo del gioco

Elex 2 è protagonista di un nuovo trailer incentrato in particolare sul pianeta Magalan, che fa da scenario agli eventi del gioco, nel quale vengono spiegate molte caratteristiche dell'ambientazioni e i retroscena di questo particolare mondo.

Magalan è pieno di segreti, spiegano gli sviluppatori, e per avere una minima possibilità di sopravvivere alle minacce che arrivano dal cielo, il protagonista Jax deve conoscere al meglio questa particolare ambientazione aliena. Deve esplorare l'open world, imparare nuove abilità e trovare equipaggiamenti sempre più potenti.

Dovrà inoltre stringere accordi con le fazioni locali e farsi nuovi alleati, trovare venditori e guide in grado di insegnargli nuovi segreti, visitare i luoghi più significativi di questo strano pianeta. "Magalan è pieno di scelte diverse", aggiunge inoltre THQ Nordic: "Quale sarà il tuo stile di combattimento, quali armi userai? Entrerai a far parte dei Clerici, dei Berserker, dei Fuorilegge, dei Morkon o degli All, o rimarrete semplicemente senza fazioni?"

Insomma, il nuovo video di Elex 2 si concentra sulla spiegazione del mondo di Magalan per far capire anche la notevole apertura del gioco e la quantità di scelte possibili offerte al giocatore, che si torva di fronte un pianeta alieno pieno di prospettive. In precedenza avevamo visto un trailer per il sistema di combattimento, oltre a uno sulle fazioni.