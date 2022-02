Elden Ring: data e orario delle recensioni, ecco quando scade l’embargo

Quando scade l'embargo delle recensioni di Elden Ring? L'attesissima opera di FromSoftware è finalmente in dirittura d'arrivo nei negozi e le review saranno online a partire dalle 16:00 di domani, mercoledì 23 febbraio 2022, ovvero due giorni prima dell'uscita. Sarà dunque il momento per scoprire se l'ultima fatica di FromSoftware è riuscita a conquistare o meno la critica internazionale, inclusi noi di Multiplayer.it.

Giusto oggi FromSoftware e Bandai Namco hanno pubblicato il trailer di lancio di Elden Ring, facendo crescere ulteriormente l'hype dei giocatori, che dopo una lunga attesa potranno finalmente esplorare in lungo e largo l'Interregno e affrontare i pericoli che cela.

Elden Ring, un artwork ufficiale

Elden Ring è senza dubbio uno dei giochi più attesi dell'anno e una grande scommessa per FromSoftware, che per la prima adotta una struttura open world. La promessa, come mostrato nell'Overview trailer in italiano, è quella di un mondo vasto e sconfinato, ricco di segreti da scoprire, paesaggi suggestivi, ma anche tantissimi pericoli e nemici, il tutto caratterizzato dalla classica formula dei souls like che non perdonano il minimo errore.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Se avete acquistato la versione digitale del nuovo gioco di FromSoftware, qui trovate tutti i dettagli sugli orari di sblocco e il preload su console e PC.