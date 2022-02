Elden Ring, ecco il trailer di lancio che ci prepara all'uscita del gioco

Elden Ring è ormai in arrivo e con l'attesissimo gioco From Software alle porte è il momento del trailer di lancio, visibile qui sopra e pubblicato proprio in questi minuti da Bandai Namco in vista dell'uscita fissata per il 25 febbraio 2022.

Il trailer di lancio di Elden Ring è epico come ci si dovrebbe aspettare dal video finale celebrativo di un gioco del genere, ormai pronto ad arrivare sugli schermi di tutti i videogiocatori dopo una lunga attesa durata anni. Dopo aver visto la spettacolare sequenza introduttiva, diamo dunque un'occhiata al trailer di lancio riportato qui sopra.

Con un taglio fortemente narrativo, il video mostra alcune scene di gameplay e d'intermezzo, illustrando alcune delle numerose ambientazioni visitabili in Elden Ring e alcuni momenti di gioco particolarmente intensi, con scontri che vedono il protagonista impegnato contro minacce impressionanti.

Tra nemici standard e boss inquietanti, il trailer di lancio ripercorre un mix di situazioni e momenti di gioco che fanno ben capire la portata della sfida a cui ci dobbiamo preparare in questo avvicinamento ormai brevissimo alla data di uscita, fissata per questo venerdì 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il nuovo action RPG di From Software è sicuramente uno dei giochi più importanti di questo 2022 videoludico, forse il più importante in assoluto per moltissimi fan delle produzioni del team e dei vari Souls: ricordiamo dunque gli orari di sblocco e pre-caricamento del gioco su PC, PlayStation e Xbox perché ormai manca veramente pochissimo all'inizio dell'avventura.