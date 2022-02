Elden Ring, un video con la spettacolare sequenza introduttiva

Elden Ring si mostra in video con la spettacolare sequenza introduttiva: circa quattro minuti ricchi di atmosfera che ci introducono agli scenari e ai personaggi del nuovo gioco targato FromSoftware.

Dopo il trailer finale di Elden Ring, ci viene dunque concessa l'occasione di rivedere l'atteso action RPG in stile soulslike per un'ultima volta prima del lancio ufficiale, che come sappiamo avverrà su PC e console il 25 febbraio.

Se la storia di Elden Ring non vi è nota, il filmato vi tornerà senz'altro utile visto che racconta gli antefatti del mondo creato in collaborazione con George R.R. Martin e ci prepara a un'esperienza che si preannuncia davvero intensa ed entusiasmante, come da aspettative.

Cresce insomma l'hype attorno al gioco, ma quando potremo finalmente provarlo? Qui trovate gli orari di sblocco e pre-caricamento di Elden Ring sulle varie piattaforme.