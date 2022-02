Street Fighter 6 userà il RE Engine e sarà disegnato per gli eSport

Street Fighter 6 verrà mosso dal potente RE Engine, il motore grafico proprietario utilizzato da Capcom per gli ultimi episodi di Resident Evil, e sarà disegnato per gli eSport, con una serie di tecnologie implementate proprio a tale scopo.

Dunque Street Fighter 6 non utilizzerà l'Unreal Engine, come già anticipato dal noto leaker Dusk Golem, e si affiderà all'efficacia dell'engine sviluppato dalla casa di Osaka, che potrebbe essere stato impiegato anche per la realizzazione del teaser trailer che rivediamo qui sotto.

Per quanto riguarda invece la vocazione eSport, il nuovo episodio della serie di picchiaduro a incontri supporterà il rollback netcode, una tecnologia che "anticipa" le mosse dei giocatori per ridurre al minimo la latenza modificando dinamicamente i frame sulla base degli effettivi input trasmessi.

"Capcom sta sviluppando il gioco con l'obiettivo di elevare il genere dei picchiaduro verso nuovi standard nel mondo degli eSport, utilizzando al contempo una tecnologia all'avanguardia per produrre un'esperienza avvincente", recita il comunicato stampa della casa giapponese.

Come già riportato, al momento i dettagli su Street Fighter 6 sono davvero pochi, al punto che non sono state neppure annunciate le piattaforme di riferimento. Ulteriori informazioni verranno rilasciate nel corso dell'estate.