Soul Hackers 2 sarà anche in italiano, data d'uscita confermata, dettagli e immagini

Sega e Atlus confermano la data di uscita worldwide per Soul Hackers 2, che arriverà dunque il 26 agosto in Europa su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, con la presenza della lingua italiana per quanto riguarda i sottotitoli completi e il testo a schermo.

Il gioco proviene dai creatori delle acclamate serie Shin Megami Tensei, Catherine e Persona e si tratta di un nuovo e particolare RPG nipponico che si collega al primo capitolo uscito originariamente nel 1997 su Sega Saturn e successivamente su Nintendo 3DS.

Una cosa nuova emersa con il comunicato stampa ufficiale è la conferma della presenza dell'italiano tra le lingue per quanto riguarda sottotitoli e testi, che in un gioco del genere hanno grande rilevanza.

In base a quanto riferito, Soul Hackers 2 avrà dunque il parlato in inglese o giapponese e sottotitoli in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano e cinese. Prodotto e diretto da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, con musica composta da MONACA, Soul Hackers 2 conta sul design dei personaggi da parte di Shirow Miwa, mentre Shinjiro Takata è il production manager del progetto.

La storia ci porta alla metà del XXI secolo, nel prossimo futuro, in mezzo a un periodo di guerra tra "Demon Summoner", ovvero evocatori di demoni. Prevedendo un'apocalisse incombente, Aion invia sulla Terra Ringo e Figue, una squadra che ha il compito di decifrare il destino e salvare il mondo dall'apocalisse.

Proprio questa mattina avevamo visto il trailer di presentazione di Soul Hackers 2, il cui percorso di avvicinamento era stato segnato da un annuncio da parte di Atlus che puntava proprio al ritorno della storica serie sulle scene moderne. Nuove immagini sono state inserite nella galleria qui sopra.