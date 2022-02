Soul Hackers 2: trailer e data di uscita per PC e console, è uno spin-off di Shin Megami Tensei

Dopo i numerosi indizi dei scorsi giorni, Atlus infine ha annunciato ufficialmente Soul Hackers 2, nuovo JRPG spin-off della serie Shin Megami Tensei. Il gioco sarà disponibile dal 25 agosto per PC (Steam e Windows Store), PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One in Giappone. Nel player qui sopra potrete ammirare il primo trailer ufficiale.

Il filmato purtroppo è interamente in lingua giapponese, dunque è difficile capire i dettagli della trama e i temi trattati. Possiamo però vedere in azione la protagonista del gioco e gli altri comprimari che la accompagneranno, così come i vari demoni del gioco, provenienti come da tradizione dal ricco bestiario dei Megaten, il tutto con uno stile visivo che ricorda per certi versi quello di Persona 5.

Soul Hackers 2 è un sequel, non diretto, di Devil Summoner: Soul Hackers uscito nel 1997 su Sega Saturn e successivamente su PlayStation e 3DS. Il gioco è stato anticipato nei giorni scorsi dalla stessa Atlus con alcuni indizi e un countdown sul sito ufficiale. In concomitanza con il reveal, è stata annunciata anche un'edizione limitata e un DLC a tema Persona 5, con costumi e musiche dei Phantom Thieves, di cui potrete vedere alcune immagini di seguito.

Al momento non è chiaro se la data di uscita è relativa al solo suolo Giapponese o se vale anche per Europa e Nord America.