Lost Ark: problemi con matchmaking e code in Europa, gli sviluppatori aggiornano sulla situazione

Sebbene i problemi di congestione di Lost Ark sui server europei si siano attenuati dopo il lancio del data center dell'Europe dell'ovest, la scorsa settimana, i problemi con le code e il matchmaking rimangono. Amazon Games e Smilegate RPG hanno parlato della questione in un post di aggiornamento, spiegando che le correzioni per il matchmaking sono in corso, anche se le code sono un problema più difficile da risolvere.

Gli sviluppatori hanno riavviato i server dell'Europa centrale ieri, 20 febbraio, a cui sono seguite due ore di manutenzione. Si tratta di una soluzione a breve termine per ora, però, dato che Smilegate sta già lavorando a qualcosa di efficace a lungo termine. A parte la menzione di una correzione degli "errori di matchmaking", però, non sappiamo cosa comporterà questa modifica. In un post separato, un community manager chiamato Roxx ha spiegato che il problema del matchmaking è legato ai "problemi di stabilità dei server UE".

Una nave in acqua, in Lost Ark

Le code, purtroppo, sono un problema più difficile da risolvere. "Sappiamo che i giocatori stanno ancora sperimentando lunghe code in Europa", dicono Amazon Games e Smilegate RPG. "La regione Europa Centrale è alla capacità massima e purtroppo non c'è modo di aumentare il numero di giocatori per mondo in Europa Centrale. Aggiungere più server non è possibile a causa della complessità di tutti i sistemi, che devono lavorare insieme".

Gli sviluppatori spiegano che il nuovo server Europa Ovest rimane il fix primario per la congestione su Europa Centrale. Non ci resta che attendere l'arrivo di ulteriori correzioni. Tutto questo segue i problemi con contenuti premium, missioni e non solo.