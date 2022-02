Steam: nuove regole per gli sconti, Valve illustra le modifiche a vantaggio dei giocatori

Valve ha reso disponibili una serie di informazioni legate alle modifiche che saranno applicate alle regole degli sconti di Steam. In linea di massima, si tratta di cambiamenti che vanno a vantaggio dei giocatori.

L'arrivo di cambiamenti alle regole degli sconti era già stato annunciato questo mese, ma non avevamo ancora i dettagli. Ora, Valve ha spiegato le novità per Steam:

Puoi attivare uno sconto di lancio, ma dopo la fine di tale offerta devi aspettare 28 giorni prima di altri sconti

Non è possibile fare sconti su un prodotto per 28 giorni dopo un aumento di prezzo, in qualsiasi valuta

Gli sconti non possono essere attivati prima di 28 giorni dal precedente sconto, con l'eccezione degli eventi stagionali di Steam

Gli sconti per gli eventi stagionali non possono essere attivati su giochi pubblicati da meno di 28 giorni, né entro 28 giorni dalla fine dello sconto di lancio o entro 28 giorni dopo l'aumento di prezzo in qualsiasi valuta

Non puoi cambiare il prezzo mentre una promozione è attiva o già pianificata per il futuro

Non è possibile fare uno sconto superiore al 90% e nemmeno uno inferiore al 10%

Gli sconti personalizzati non possono durare più di due settimane ma non possono durare meno di un giorno

In precedenza, il periodo di tempo tra uno sconto e il successivo era di sei settimane, mentre ora sono quattro settimane. Inoltre, Valve ha in pratica reso impossibile agli sviluppatori/editori di mettere il proprio gioco in sconto su Steam dell'1%. Questa pratica aveva lo scopo di far apparire il gioco nella lista degli sconti senza però realmente offrire un prezzo vantaggioso: ora si deve sempre offrire almeno il 10%.

Queste nuove regole saranno attive a partire dal 28 marzo 2022 su Steam.

In questo momento, Valve sta anche puntando su un nuovo hardware, Steam Deck, che ha altri 22 giochi confermati, compresi Monster Hunter Rise e Persona 4 Golden.