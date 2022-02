Steam, Valve ha lanciato uno streaming di 58 secondi in cui non ha mostrato niente

Nella giornata di ieri Valve ha lanciato su YouTube uno streaming con conto alla rovescia dedicato a Steam. Più precisamente alla Steam Next Fest, che partirà nella giornata di oggi. Peccato che lo streaming sia durato appena 58 secondi e non abbia mostrato praticamente niente.

Il video includeva il logo di Steam accompagnato da quello della Next Fest. Oltre al classico conto alla rovescia, che sarebbe terminato esattamente all'inizio della manifestazione, venivano indicate anche le date della stessa, che com'è noto finirà il 28 febbraio 2022.

Peccato che sia stato interrotto bruscamente senza alcun contenuto, scatenando l'ilarità della chat prima, e dei commentatori poi, anche perché nessuno ha ancora pensato di rimuoverlo dal canale ufficiale di Valve. Facile pensare che Valve volesse creare un po' di anticipazione per l'evento... e in effetti ci è riuscita, tra battute sul mancano annuncio di Half-Life 3, Portal 3 e Left 4 Dead 3, e altre ancora.

Ciò non toglie che la Steam Next Fest sarà una grande cosa, con centinaia di demo da provare, incontri gli sviluppatori e tanto altro ancora. Non vediamo l'ora che inizi.