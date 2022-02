Steam Next Fest, l'edizione di febbraio 2022 ha una data e un trailer

Valve ha annunciato l'edizione di febbraio 2022 dello Steam Next Fest, che si svolgerà per l'esattezza dal 21 al 28 febbraio, come conferma il trailer pubblicato per l'occasione.

A poche settimane dal nuovo record di utenti contemporanei, 28,2 milioni, Steam si prepara dunque a celebrare i giochi in arrivo sulla piattaforma, nell'ambito di un evento in cui ci verrà dato modo di provare tantissime demo.

"Annunciamo il Next Fest di Steam, una celebrazione di diversi giorni dei giochi in arrivo", si legge sul sito ufficiale. "Esplorate e giocate centinaia di demo, guardate le trasmissioni degli sviluppatori e chattate con i team sui loro giochi in via di sviluppo. Presto su Steam."

Lo scorso ottobre lo Steam Next Fest ha messo a disposizione centinaia di demo gratuite, in effetti, promuovendo tantissimi prodotti.