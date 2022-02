Gran Turismo 7 su PS5 è straordinario: il video di Digital Foundry parla di un classico

Gran Turismo 7 per PS5 si pone come un racer straordinario, con tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio classico: è questa la sensazione espressa nell'ultimo video di Digital Foundry.

La presentazione di Gran Turismo 7 allo State of Play ha decisamente convinto Richard Leadbetter, John Linneman e Alex Battaglia, che vedono nel nuovo episodio della serie Polyphony l'espressione completa della visione degli sviluppatori.

Osservando le sequenze mostrate durante lo streaming, si nota una qualità straordinaria degli asset che rimane tale anche zoomando sulle superfici e i materiali: un grado di rifinitura tutt'altro che comune.

Chiaramente si è parlato anche dell'implementazione del ray tracing e dell'impossibilità di inserirlo nel gioco mantenendo i 4K reali e i 60 fps: una prospettiva irraggiungibile per l'hardware di PlayStation 5.

Proprio per questo la redazione si augura che venga introdotta una modalità grafica a risoluzione ridotta che possa consentire agli utenti di godere di un'effettistica avanzata senza però rinunciare alla fluidità.