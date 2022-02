Wordle ha salvato una donna anziana da un rapitore nudo

Wordle ha tanti pregi, ma oggi ne ha uno in più. Grazie al gioco, anche se ovviamente in modo indiretto, una donna anziata è stata salvata dopo 17 ore di prigionia da parte di un rapitore nudo.

Andiamo per gradi, però. Wordle è uno dei giochi casual più in voga del momento, soprattutto nella parte anglofona del mondo. Si tratta di un gioco linguistico che, ogni giorno, propone una nuova parola da indovinare entro un certo numero di tentativi. Il successo ha spinto anche il New York Times ad acquistare il tutto per "una cifra a sei zeri".

In che modo Wordle ha salvato la donna? Denyse Holt (80 anni) non aveva inviato, come suo solito, la soluzione quotidiana di Wordle alla figlia. Si trattava di un appuntamento quotidiano che la donna non ha mai saltato. La figlia, che vive lontano, si è subito preoccupata per tale stranezza e, non riuscendo a contattate la madre, ha subito chiesto aiuto alla polizia.

Una schermata di Wordle

Quando la polizia è arrivata sul posto ha scoperto nella casa della donna un uomo nudo e sanguinante. La signora era stata chiusa nello scantinato 17 ore prima. Il tutto è iniziato in piena notte, quando James H. Davis III (32 anni) ha sfondato una finestra completamente nudo e, armato di forbice, noncurante delle ferite subite a causa dei vetri rotti, ha obbligato Denyse Holt a girare per la casa per staccare i telefoni. L'uomo le ha detto che non voleva farle del male, ha preso i coltelli della cucina e ha costretto la donna a fare un bagno caldo insieme a lui. A quel punto ha chiuso la donna in una stanza per le 17 ore successive.

La situazione è stata risolta dall'arrivo della SWAT che ha usato una pistola stordente sull'uomo e l'ha preso in custodia. La polizia è convinta che l'uomo soffra di disturbi mentali.

Una volta libera, la donna ha detto che non credeva di poterne uscire viva. Ha poi aggiunto: "Non ho mandato alla mia figlia maggiore il Wordle quotidiano questa mattina e questo l'ha sconcertata". La figlia ha detto: "Ero dall'altra parte del Paese e me ne sono accorta".

Un semplice appuntamento quotidiano con Wordle ha quindi salvato la vita a questa donna.

