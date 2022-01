Wordle: la migliore parola per iniziare ogni partita è stata scoperta con un programma

Uno dei giochi più di successo negli ultimi tempi, soprattutto su Twitter, è Wordle. Si tratta di un gioco linguistico, che chiede di indovinare ogni giorno una parola, andando per tentativi. Qual è però la parola migliore per iniziare ogni partita di Wordle? La risposta è stata scoperta con un programma ed "later".

Andiamo però in ordine. Crvlwanek - utente di TikTok - ha deciso di analizzare la questione nel modo più scientifico possibile e ha deciso di estrarre l'intero vocabolario di parole possibili usate da Wordle, analizzare le lettere per vedere quelle più utilizzate e infine dare un valore a ogni parola per scoprire quella che include le lettere più comuni.

Le regole di Wordle

Il programma usato per analizzare Wordle ha dato come responso "later". La motivazione è semplice: include due vocali e tre consonanti, tra le più usate in inglese e soprattutto nelle parole da cinque lettere, che compongono il gioco. Usando tale parola, si ha una buona possibilità di trovare subito le giuste lettere.

Se siete curiosi di sapere qual è la peggiore parola con la quale iniziare una partita di Wordle, il programma di Crvlwanek ha affermato che si tratta di Xylyl, ovvero un termine legato alla chimica organica (la spiegazione completa è un po' troppo complessa). Anche in questo caso, è facile vedere il motivo del basso valore di questa parola. Due lettere sono ripetute e sono presenti la X e la Y, poco usate.

Diteci, giocate a Wordle? Sapevate che il suo successo ha permesso a un'app con lo stesso nome di guadagnare molto soldi?