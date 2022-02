Jurassic World: Il Dominio, nuovo trailer italiano: un colpo al cuore per i fan

Jurassic World: Il Dominio è stato mostrato con un nuovo trailer in italiano, che come da aspettative riporta sullo schermo alcuni personaggi della saga: un vero e proprio colpo al cuore per i fan del franchise.

A qualche settimana dallo spettacolare prologo di Jurassic World: Il Dominio, il video ci catapulta nel nuovo mondo nato dopo gli eventi del precedente film della serie, con i dinosauri ormai a piede libero. Una minaccia che Owen Grady e Claire Dearing non potranno affrontare da soli...

"Quest'estate vivi la conclusione epica dell'era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta", recita la sinossi del trailer. "Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice dell'Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World Il Dominio, un'audace nuova avventura tempestiva e mozzafiato che abbraccia il mondo."

"Dall'architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia."

"Jurassic World Il Dominio, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, spinge il franchise da oltre 5 miliardi di dollari in un territorio audace e inesplorato, caratterizzato da dinosauri mai visti, azione vertiginosa e nuovi sorprendenti effetti visivi."

"Il film presenta i nuovi membri del cast: DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè."