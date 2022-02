Steam Deck: altri 22 giochi confermati, compresi Monster Hunter Rise e Persona 4 Golden

Valve ha condiviso una nuova lista di giochi catalogati come "giocabili" su Steam Deck, la quale include anche Monster Hunter Rise, Persona 4 Golden, Yakuza e non solo. In totale sono 22 nuovi giochi.

Precisamente, la lista dei titoli giocabili su Steam Deck ora include anche i seguenti videogame:

Anno 1404

Call of Juarez

DCS World Steam Edition

Disgaea 4 Complete+

Dungeon Fighter Online

Epic Roller Coasters XR

Eternal Return

Forza Horizon 5

Gravity Sketch VR

Monster Hunter Rise

NecroVisioN

Nights of Azure

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas

Order of War

Persona 4 Golden

Resident Evil 0

Resident Evil Revelations 2

Rocksmith 2014 Edition

SCP: Secret Laboratory

Wargroove

Wartales

Yakuza 4 Remastered

Vi ricordiamo che la classificazione "giocabili" è diversa e inferiore alla classificazione "verificati". I prodotti "giocabili" sono stati testati da Valve e possono essere utilizzati su Steam Deck, ma potrebbero mancare alcune funzioni, come il supporto al touchscreen, ai controller o altri problemi di varia natura.

Una delle creature di Monster Hunter Rise

Valve sta manualmente revisionando i giochi di Steam per assicurarsi che siano "giocabili" o "verificati", o nel peggiore dei casi che non siano in alcun modo compatibili con Steam Deck. Alla fine di gennaio aveva già superato i 100 giochi, come vi avevamo segnalato. Attualmente, vi sono già 350 verificati e 268 giocabili secondo SteamDB.