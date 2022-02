Echo Buds 2° generazione: preordine Amazon con 40€ di sconto e 6 mesi di Amazon Music inclusi

Amazon ha presentato gli Echo Buds di 2° generazione, auricolari wireless con qualità audio premium, tecnologia di cancellazione attiva del rumore, funzionalità di ricarica wireless o con cavo (a seconda del modello), microfoni per chiamate e controllo vocale con Alexa. Saranno disponibili a partire dal 24 febbraio 2022 e sono ora in preordine su Amazon.

I nuovi Echo Buds sono disponibili in Nero o Bianco ghiaccio ad un prezzo di lancio a partire da 79,99 euro (modello con ricarica con cavo), anziché 119,99 euro: si tratta quindi di uno sconto di 40€. Questa offerta include anche 6 mesi di abbonamento gratuito Amazon Music Unlimited. Ci sono poi i modelli con ricarica wireless che costano 99.99€ invece di 139.99€. Si tratta quindi sempre di uno sconto di 40€. Anche in questo caso sono inclusi 6 mesi di abbonamento gratuito Amazon Music Unlimited. "Grazie ai nuovi Echo Buds, per i clienti non sarà mai stato così semplice portare Alexa con sé per tutta la giornata, sia dentro che fuori casa. Con il controllo vocale, è possibile riprodurre musica e podcast, chiamare una persona cara per sapere come sta, aggiungere un elemento alla lista delle cose da fare e molto altro, semplicemente tramite la voce", ha dichiarato Eric Saarnio, Vice Presidente di Amazon Devices International. "Piccoli, leggeri e comodi, Echo Buds sono progettati per offrire un comfort eccezionale e un audio ottimale, indipendentemente da ciò che si sta ascoltando."

Gli Echo Buds di seconda generazione propongono fino a 5 ore di ascolto con una sola carica, e fino a 15 ore con la custodia. Sono compatibili con iOS e Android e ti permettono di accedere a Siri e all'Assistente Google.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Echo Buds 2° generazione

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.