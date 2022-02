Nintendo Switch Sports: fase di test online in arrivo, ecco il link per registrarsi

Nintendo ha aperto le registrazioni per la fase di test online di Nintendo Switch Sports. Le date di disponibilità sono sabato 19 febbraio e domenica 20 febbraio, in fasce orarie specifiche. Ecco tutti i dettagli, compreso il link per iscriversi.

Prima di tutto, ecco il link per iscriversi alla fase di test online di Nintendo Switch Sports. Ci sono però una serie di dettagli da conoscere.

Prima di tutto, ecco le fasce orarie italiane di disponibilità del test online di Nintendo Switch Sports:

Sabato 19 febbraio: 04:00 - 04:45 | 12:00 - 12:45 | 20:00 - 20:45

Domenica 20 febbraio: 04:00 - 04:45 | 12:00 - 12:45

Come potete vedere, i test dureranno 45 minuti l'uno. La prima sessione di ogni giorno è a un orario poco pratico per l'Italia.

Chambara, uno degli sport di Nintendo Switch Sports

Ecco gli sport che saranno disponibili all'interno della prova online:

bowling

tennis

chanbara

Vediamo ora una serie di informazioni aggiuntive. Per giocare è obbligatorio essere iscritti a Nintendo Switch Online. Il test non è compatibile con Nintendo Switch Lite: bisogna obbligatoriamente giocare con il modello standard o il modello OLED. I dati di salvataggio non saranno compatibili con il gioco completo. Il numero di partecipanti è limitato, quindi vi conviene richiedere l'accesso immediatamente.

Sappiate anche che è proibito condividere video o immagini della fase online di Nintendo Switch Sports. Se vi interessa prenotare il gioco, potete farlo ora su Amazon.