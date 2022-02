Halo Infinite: la Forgia si mostra in alcuni possibili leak, con tante novità

Halo Infinite è ancora in attesa della modalità Forgia, che rappresenta un elemento importante per la community della serie, in quanto strumento creativo che consente di costruire un'enorme quantità di contenuti aggiuntivi per il gioco, ma alcuni leak emersi in queste ore sembrano mostrare alcune caratteristiche della modalità in questione.

Non ci sono conferme sul fatto che i video e le immagini emersi siano effettivamente autentici, ma ne hanno sicuramente l'aspetto, considerando peraltro che la modalità dovrebbe essere ormai in stato di lavorazione avanzata e dunque alcuni materiali potrebbero essere trapelati in qualche modo. Non si tratta comunque di una versione definitiva, dunque restano da vedere molti aspetti della Forgia di Halo Infinite, a partire dall'interfaccia che verrà utilizzata per creare i contenuti.



L'account Twitter InfiniteLeaks, per esempio, ha pubblicato un video in cui si vedono delle lucciole applicate in una mappa, a indicare la presenza di elementi aggiuntivi che possono essere utilizzati per arricchire l'estetica delle ambientazioni, oltre ad alcune creazioni come un pupazzo di neve e una casa di pan di zenzero, nientemeno.



Un breve video pubblicato da FootedGhost, riportato sopra a questa news, sembra inoltre mostrare la mappa Fragmentation con l'aggiunta di neve e clima invernale, suggerendo la possibilità che la Forgia possa inserire dei biomi diversi e differenti condizioni meteo aggiuntive rispetto agli scenari standard, cosa che apre diverse possibilità interessanti. Infine, è emerso anche un video da parte di Unseen Halo sembra sembra mostrare un "prototipo" della Forgia in Halo Infinite. Si tratta di un lungo video molto interessante ma la cui veridicità è tutta da stabilire, che confermerebbe comunque l'inserimento di una grande quantità di strumenti creativi che dovrebbero consentire la costruzione di veri e propri script di gioco oltre che costruzioni di scenari nuovi per mappe fai da te.

Che Halo Infinite sia destinato ad avere una Forgia particolarmente complessa risulta chiaro anche dalla quantità di tempo richiesta per il suo completamento e vedendo le versioni uscite nei capitoli precedenti di Halo, dunque non resta che aspettare per sapere qualcosa di più.

Tempo fa, 343 Industries aveva riferito di non essere ancora pronta per parlare della Forgia, dunque non abbiamo ancora una tempistica precisa per le comunicazioni, in attesa anche di saper qualcosa sulla campagna cooperativa di Halo Infinite.