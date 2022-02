Top 10 italiana videogiochi, metà febbraio 2022: Switch domina su PS4/PS5, Xbox scompare di nuovo

Tramite IIDEA abbiamo modo di vedere i dati della classifica italiana dei videogiochi. La Top 10, per la settimana 07/02 - 13/02, ci mostra che Switch è di nuovo in grado di dominare su PS4 e PS5, mentre Xbox scompare di nuovo.

Prima di tutto, vediamo la classifica fisica e digitale (dove non indicato diversamente) italiana:

Leggende Pokémon Arceus - Switch (solo dati fisici) GTA 5 - PS4 FIFA 22 - PS4 Minecraft Nintendo Switch Edition - Switch FIFA 22 - Switch Just Dance 2022 - Switch Mario + Rabbids Kingdom Battle - Switch Mario Kart 8 Deluxe - Switch (solo dati fisici) Dying Light 2 Stay Human - PS5 F1 2021 - PS4

Come potete vedere, sei posizioni su dieci della Top 10 italiana sono occupate da giochi Nintendo Switch, di cui tre esclusivi della piattaforma. Per quanto riguarda PlayStation, i giochi più venduti sono i soliti: Grand Theft Auto 5, FIFA 22, il recente Dying Light 2 Stay Human e F1 2021.

Leggende Pokémon: Arceus

Notiamo anche che Leggende Pokémon Arceus è in grado di ottenere la prima posizione contando unicamente sui dati fisici, mentre gli altri giochi conteggiano anche le vendite digitali. In modo simile, questo significa che Mario Kart 8 Deluxe potrebbe essere in una posizione più alta se avessimo i dati completi.

Notiamo infine che Xbox, di rado in classifica in Italia, è di nuovo scomparsa. A fine gennaio 2022 tra PS5 e Switch, era spuntata Xbox a sorpresa, ma a quanto pare la cosa non è durata molto.