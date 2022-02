Rainbow Six: Siege, i TSM FTX hanno vinto il Six Invitational 2022

Dopo 2 settimane d'intense battaglie, i TSM FTX hanno vinto il Six Invitational 2022, il torneo più importante della stagione di Rainbow Six: Siege.

Dopo tanta attesa, anche la stagione competitiva di Rainbow Six: Siege è giunta alla conclusione. E, come da tradizione, il Six Invitational 2022 è il teatro perfetto per chiudere nel migliore dei modi. Quest'anno è stata la capitale della Svezia, Stoccolma, a ospitare la finale che, nella speranza degli sviluppatori, dall'anno prossimo tornerà in Canada, a Montreal, suo luogo natale. Nonostante la distanza forzata da casa, dall'8 al 20 febbraio i migliori 20 team della stagione si sono affrontati per decretare chi è il più forte, oltre che mettere le mani su di un discreto gruzzolo: il montepremi finale era pari a 3 milioni di dollari. A vincere sono stati i TSM FTX, un team di veterano proveniente dall'America del Nord, che in finale hanno battuto l'agguerrito Team Empire. Ai piedi del podio si sono accomodati i FaZe, che hanno battuto in finale i connazionali MBR.

Chi sono i TSM FTX I TSM FTX festeggiano la vittoria dell'Invitational 2022 I TSM FTX, anche conosciuti come Team SoloMid sono un'organizzazione nordamericana che opera in R6S dal 2019. Al suo interno militano ancora 3 membri del team originale, ovvero Matthew "Achieved" Solomon, Jason "Beaulo" Doty e Bryan "Merc" Wrzek. Emilio "Geometrics" Leynez si è unito al team sempre nel 2019, ma 5 mesi dopo i compagni. L'ultimo a unirsi è stato il capitano Brady "Chala" Davemport, ma anche lui fa ormai parte dell'organizzazione da quasi due anni, essendo arrivato nel giugno del 2020. I 5 TSM sono senza dubbio uno dei team più competitivi e vincenti della scena esport di Rainbow Six: Siege. Solo nel 2021 hanno vinto le finali NAL 2020 US Division, sono arrivati secondi nel NAL - 2021 Season - Stage 2 e quarti all'Invitational 2021. Nel 2020 avevano vinto il Major di novembre e sono arrivati secondi nel Major di agosto. Si tratta, quindi, di avversari da non sottovalutare mai.

La strada per la finale Il logo dell'Invitational 2022 di Rainbow Six: Siege La forma è arrivata strada facendo. La strada per la finale dei TSM non è stata retta. Il girone di qualificazione, infatti, lo hanno chiuso al terzo posto, dietro a Furia Esports ed Elevate. Una situazione che ha garantito loro un posto nel Winner Braket, ma li ha messi di fronte ai temibilissimi Ninjas in Pyjamas. Con le spalle al muro gli americani hanno tirato fuori tutto il loro talento e la loro esperienza. Dopo aver liquidato per 2-0 i brasiliani, i TSM si sono presi una rivincita nei confronti del team Furia e poi hanno eliminato per 2-0 un altro fortissimo team brasiliano: i Liquid. Il percorso vincente sì è, però, interrotto nella finale del Winner Bracket per mano del Team Empire che si è imposto per 2 a 1. I TSM, però, hanno avuto un'altra chance di andare in finale contro i FaZe, i finalisti del Loser Bracket. Per l'ennesima volta la squadra nordamericana si è dimostrata un ostacolo insormontabile per un team brasiliano: sono bastate solo due partite per avere la meglio anche dei fortissimi. A questo punto era tutto pronto per il regolamento di conti finale.