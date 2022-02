Horizon Forbidden West: vendite fisiche inferiori a Horizon Zero Dawn al lancio in UK

Horizon Forbidden West ha venduto meno di Horizon Zero Dawn al lancio, per quanto riguarda il mercato fisico e in particolare il Regno Unito, unico dato che abbiamo al momento per quanto riguarda i territori europei sull'uscita della nuova esclusiva PS5 e PS4.

Abbiamo visto stamattina che Horizon Forbidden West è primo nella classifica vendite britannica della settimana appena trascorsa, ma è interessante anche notare una postilla pubblicata da Christopher Dring, giornalista di GamesIndustry.biz che si occupa proprio delle vendite sul territorio britannico, con il confronto diretto rispetto al capitolo precedente.



Dai dati risulta che Horizon Forbidden West ha venduto meno copie al lancio rispetto a Horizon Zero Dawn, con un calo quantificato sul 35,4% in meno di quanto era stato invece totalizzato dal gioco precedente su PS4 nella prima settimana di lancio.

Questa riduzione potrebbe essere fisiologicamente legata al cambiamento del mercato, sempre più spostato sul digitale, tuttavia secondo Dring anche prendendo in considerazione le copie in digitale è difficile che si raggiunga le vendite di Horizon Zero Dawn. La causa principale, secondo il giornalista, sta nel fatto che la grande maggioranza dei giocatori l'ha acquistato su PS5 e questa risulta ancora poco diffusa rispetto a quanto lo era PS4 all'epoca dell'uscita del primo capitolo.



Dring sostiene che potrebbe essere un titolo in grado di vendere più sul lungo termine, accompagnato anche da un'espansione nella base installata di PS5, una volta che questa sarà disponibile con più regolarità sul mercato.