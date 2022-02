The Last of Us, Nikolaj Coster-Waldau identico a Joel nel film Senza Voce

Nikolaj Coster-Waldau, l'attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Jaime Lannister ne Il Trono di Spade, è praticamente identico a Joel di The Last of Us nel film Senza Voce.

La cosa è stata fatta notare da un utente sul forum ResetEra e ha scatenato una serie di discussioni sul fatto che in realtà, quantomeno sul piano fisico, la scelta di Pedro Pascal per la serie TV di The Last of Us non ha convinto appieno, anzi.

Il protagonista di The Mandalorian, le cui riprese per la Stagione 3 sono state rinviate a causa di Omicron, è senz'altro un ottimo interprete ma in termini di somiglianza Coster-Waldau sembra davvero azzeccato, vedere per credere:

Nikolaj Coster-Waldau nel film Senza Voce

È interessante notare che in realtà il personaggio di Joel è ispirato a Viggo Mortensen nel film The Road, pellicola che in generale che fornito a Naughty Dog diverse idee per la realizzazione di The Last of Us.

Ad ogni modo, per vedere come se la caveranno Pedro Pascal e Bella Ramsey nella serie televisiva dovremo aspettare l'anno prossimo: The Last of Us non andrà in onda nel 2022.