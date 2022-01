The Mandalorian, Stagione 3: riprese rinviate a causa di Omicron

Le riprese della Stagione 3 di The Mandalorian sono state rinviate a causa della variante Omicron: i lavori sarebbero dovuti riprendere dopo la pausa natalizia, ma la diffusione del virus ha spinto i produttori a prendere tempo.

Il produttore Dave Filoni ha detto che la Forza è potente nella Stagione 3 di The Mandalorian, ma per verificarlo dovremo insomma attendere più del dovuto: il cast e la crew sono stati messi in pausa e non è ancora dato sapere quando torneranno sul set.

Sembra che la decisione di fermare le riprese non sia dovuta alla positività di un attore o di un membro dello staff, bensì sia stata presa unicamente come misura cautelativa proprio per evitare situazioni del genere, visto l'alto tasso di contagiosità di Omicron.

Peraltro The Mandalorian non è l'unico show ad aver avuto questo tipo di problemi: anche le riprese di Star Trek: Picard sono state fermate e pare ci siano diverse altre produzioni attualmente in pausa ma senza che la cosa sia stata resa pubblica.

L'uscita della terza stagione di The Mandalorian dovrebbe avvenire verso la fine del 2022, a meno che i ritardi non comincino ad accumularsi andando a compromettere la finestra di lancio.