The Last of Us: la serie TV non andrà in onda nel 2022, conferma HBO

Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max, ha affermato che la serie TV di The Last of Us non andrà in onda nel 2022 e che dunque bisognerà attendere almeno fino all'anno prossimo.

"Non andrà in onda nel 2022, stanno ancora filmando in Canada. Immagino che la vedrete nel 2023", ha detto Bloys a Deadline. Si tratta senza dubbio di una doccia fredda per i fan che speravano di vedere in azione Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie entro la fine dell'anno. In compenso, Bloys afferma di aver visto i primi episodi e di esserne rimasto molto colpito.

"Ho visto alcuni dei primi episodi e sono davvero entusiasta", afferma Bloys. "Craig Mazin ha fatto Chernobyl per noi, è un fantastico sceneggiatore e direttore. Quanto ho visto sembra fantastico, quindi sono entusiasta, ma non uscirà nel 2022."

The Last of Us, uno scatto tratto da una delle sequenze della serie TV di HBO

La serie TV di The Last of Us di HBO è prodotta in collaborazione con PlayStation Productions, studio formato da Sony per adattare i giochi esclusivi dei suoi first party in opere per il grande e piccolo schermo.

Pedro Pascal (The Mandalorian) sarà Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) sarà Ellie. Altri membri del cast sono Anna Torv, Merle Dandrige, Nick Offerman, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce e Murray Bartlett. La prima stagione ripercorrerà gli eventi del gioco originale, uscito nel 2013 in esclusiva per PS3