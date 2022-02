The Sims 4: Il Mio Matrimonio, i nostri Sim convolano a nozze!

Il contenuto dell'espansione è abbastanza autoesplicativo: i vostri Sim potranno finalmente vivere il loro matrimonio da favola, grazie a una vasta serie di opzioni, location e altre numerose minuzie per organizzare il loro matrimonio da sogno. Preparate i fiori d'arancio e la marcia nuziale: adesso vi raccontiamo tutto quello che Rebecca Doyle, Morgan Henry e Cheyenne Kelse, rispettivamente produttrici e direttrice artistica dell'espansione ci hanno mostrato in anteprima di The Sims 4: Il Mio Matrimonio .

Non è trascorso molto dal giorno di San Valentino e il romanticismo continua a fluttuare nell'aria grazie all'espansione a The Sims 4: Il Mio Matrimonio , un nuovo game pack in uscita il 17 febbraio su PC/Mac tramite Origin, Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Infine andrà selezionata la location in cui far svolgere l'evento: questo può essere sia un lotto comunitario che privato e qualora questo ricada nella seconda categoria sarete ovviamente liberi di personalizzare il lotto nella modalità Compra e Costruisci grazie alle numerose aggiunte presenti nel catalogo. Nota di merito per gli abiti del CAS, dove abbiamo apprezzato la varietà di abiti disponibili, comprese delle tute a pantalone al fianco dei soliti abiti lunghi.

Secondariamente andranno decise quali attività sono più appropriate per il vostro evento. Da questo punto di vista non c'è una lunghissima lista di opzioni, seppur non manchi nulla di essenziale. E così potremo assistere a un commovente scambio di promesse nuziale, ma senza che queste vengano coronate da un bacio; oppure avere una torta da tagliare ma senza il brindisi di accompagnamento.

Da questo menù si potranno pianificare altri importanti dettagli dell'evento, prima di tutto invitati e dress code: se scegliete di fare ad esempio un matrimonio formale in blu, i vostri invitati faranno il possibile per presentarsi secondo quanto riportato dall'invito. Inoltre è possibile, qualora si volesse, assegnare ai Sim partecipanti i ruoli di officiante, ospite generico, Sim d'onore e altri piccoli compiti come spargere i petali di fiori o portare le fedi nuziali.

Per prima cosa sarà necessario consultare il calendario per decidere la giornata dell'evento che andremo ad organizzare: parliamo genericamente di eventi perché oltre al matrimonio possono essere organizzate altre celebrazioni o ritrovi formali ed informali, una cena di fidanzamento, una riunione di famiglia, una cena di prova, il rinnovo dei voti e così via.

Inclusività e... drama!

Paese che vai, matrimonio che trovi!

Un elemento molto interessante che ci hanno raccontato Doyle, Henry e Kelse, è la ricerca svolta dal team di sviluppo affinché il game pack fosse il più culturalmente inclusivo possibile. Noi italiani siamo chiaramente abituati a un certo tipo di cerimonia: matrimonio in chiesa abito bianco, una specifica scelta di fiori, più una lunghissima etichetta di buone maniere che accompagnano tutto l'evento. In altre parti del mondo però il matrimonio non è assolutamente celebrato nello stesso modo. Banalmente in alcune culture, l'abito bianco è quello indossato per i funerali, nella cultura indiana viene dato molto spazio a festeggiamenti e danze e nella cultura cinese è previsto un rituale del tè. E così anche all'interno de Il Mio Matrimonio nel quale gli sviluppatori hanno cercato d'infondere diverse tradizioni culturali legate a questa giornata, oltre ad aver creato un generico "Batch party", una versione gender neutral del bachelor and bachelorette party, ovvero feste di addio al celibato e nubilato. Dobbiamo ancora approfondire questo aspetto, quindi ci riserviamo di trattare questa affermazione, ma durante la presentazione a porte chiuse dell'espansione non ci è sembrato di vedere delle scelte riguardanti i riti religiosi.

Tutti sognano un matrimonio perfetto, anche i nostri Sim

Nel game pack non saranno presenti, inoltre, alcuni elementi tipici delle solite espansioni di The Sims. In particolare, non sono previsti nuovi modi di morire per i Sim, nuovi woohoo spots, nonostante nessuno vieterà ai nostri invitati di flirtare con altri invitati al nostro matrimonio, e non sono previsti eventi speciali per il divorzio. Non ci sono ruoli particolari durante la cerimonia per i Pets, che potranno comunque partecipare come ospiti. Non sono contemplate nemmeno le liste nozze, quindi tutto quello che vorrete per il vostro nuovo nido d'amore, dovrete acquistarlo con i vostri Simoleon.

Un elemento che ha suscitato molto l'interesse dei colleghi della stampa nazionale e internazionale durante la presentazione de Il Mio Matrimonio, è stata la possibilità di generare drammi durante l'evento. Gli sviluppatori ci hanno confermato che non sono state aggiunte particolari interazioni sociali, come opporsi alle nozze o svelare oscuri segreti degli sposi durante la cerimonia, ma nulla vieta ai nostri Sim di fare sceneggiate, importunare gli altri ospiti e rovinare il giorno più importante degli sposi. Inoltre se nella coppia è presente. Un Sim con una notorietà alta, i paparazzi possono irrompere durante le nozze.