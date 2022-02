Elden Ring: analisi vietata a Digital Foundry? Non proprio, ma attenderà la patch

In queste ore sono emerse voci su una presunta richiesta, da parte di Bandai Namco, di evitare un'analisi video su Elden Ring da parte di Digital Foundry nella versione di lancio del gioco, ma la redazione della testata britannica ha corretto tali informazioni confermando tuttavia di voler attendere la patch del day one prima di effettuare l'approfondimento.

Il rumor iniziale sosteneva che Bandai Namco avesse richiesto a Digital Foundry di non effettuare la sua consueta analisi su risoluzione e frame-rate sulla versione di lancio di Elden Ring, cosa che ovviamente ha fatto subito scaturire sospetti sulle condizioni tecniche del gioco all'uscita, ma l'account ufficiale della testata su Twitter ha parzialmente rettificato la questione.



"Ci è stato chiesto di effettuare l'analisi sulle performance in base alla versione del gioco con la patch del day one applicata, in modo da mostrare più precisamente il titolo che verrà effettivamente utilizzato dai giocatori, cosa che rappresenta una richiesta ragionevole e piuttosto comune", ha spiegato Digital Foundry.

Questo ovviamente comporterà una maggiore attesa per poter vedere la video analisi di Digital Foundry, visto che i tempi si allungheranno per la lavorazione, che dovrà basarsi sulla versione di Elden Ring disponibile solo dopo il giorno di lancio con l'aggiornamento applicato.

La richiesta da parte di Bandai Namco e From Software è ragionevole, d'altra parte dimostra anche l'evidente importanza che ricopre la patch del day one per Elden Ring, che a quanto pare è destinata a correggere in maniera sostanziale le performance e il comportamento generale del gioco rispetto alla versione "liscia" del lancio.

Di Elden Ring, abbiamo visto poco fa la spettacolare sequenza introduttiva, oltre agli orari di sblocco e pre-caricamento.