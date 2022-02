Pokémon: rubate carte per un valore di 250.000 dollari da un negozio in Minnesota

Le carte Pokémon continuano ad essere merce molto preziosa, considerando che sono state di recente oggetto di un maxi-furto da parte di un ladro in Minnesota, fuggito con una refurtiva da ben 250.000 dollari in carte.

L'azione è stata peraltro alquanto rocambolesca: come dimostrato anche dai video a circuito chiuso che hanno ripreso l'azione, senza tuttavia identificare precisamente il ladro, pare che quest'ultimo si sia inserito all'interno del negozio oggetto del furto di notte, sfruttando un buco nel muro come punto di collegamento con un locale adiacente.



Una volta entrato, il ladro ha puntato in particolare le carte Pokémon, forse selezionate in base a uno studio accurato effettuato in precedenza, portando via un bottino da 250.000 dollari. Il furto è avvenuto ai danni del negozio Punch Out Gaming in Minnesota, negli USA, che ha fornito i video relativi al fatto ma sembra che al momento.

Il ladro pare sia ancora a piede libero, nonostante sia stato immortalato nelle riprese. Si è trattato di un duro colpo per il negozio, che nonostante sia assicurato probabilmente non riuscirà a coprire i danni subiti dal furto, considerando anche che il regolamento sugli indennizzi potrebbe non rilevare in maniera precisa la situazione peculiare che deriva dal valore di oggetti di questo tipo.

È comunque notevole vedere come le carte Pokémon siano ancora al centro dell'attenzione anche come oggetti di valore, come dimostrato anche dal recente misfatto delle carte false acquistate da Logan Paul. Da notare peraltro che tutto questo è avvenuto proprio in corrispondenza del Pokémon Day 2022.