Eternal Darkness e altri remaster proposti a Nintendo da Nightdive, senza successo

Sembra che Eternal Darkness e altri remaster siano stati proposti con una certa insistenza e convinzione a Nintendo da parte di Nightdive Studios, ma al momento senza mai riuscire a ottenere una risposta positiva da parte della casa di Kyoto.

A rivelarlo è stato Stephen Kick, ovvero il CEO di Nightdive Studios, il quale è entrato su Twitter in una discussione aperta da Nick "Shpeshal Nick" Baker sulla complessa questione del retrogaming legato a Nintendo, illustrando la propria particolare esperienza.



"Abbiamo discusso varie volte con Nintendo negli anni sul fatto di poter rimasterizzate una certa quantità di giochi e loro si dimostrano sempre molto diffidenti quando hanno a che fare con sviluppatori third party, nonostante noi stessi abbiamo pubblicato alcuni giochi su Nintendo 64, la loro piattaforma".

Dunque Nightdive ha proposto effettivamente i progetti per alcuni remaster di giochi Nintendo, ma la compagnia non si è mai dimostrata aperta a queste prospettive. Secondo quanto riferito da Kick, in cima alle priorità di Nightdive ci sarebbe Eternal Darkness, un gioco che il team vorrebbe riproporre in versione remaster da tempo ma su cui non sono riusciti mai a trovare l'accordo.

Uscito originariamente nel 2002 su Gamecube, Eternal Darkness è un survival horror sviluppato da Silicon Knights e caratterizzato da una particolare ambientazione che spazia in varie epoche storiche, raccontando una storia alquanto ispirata alla mitologia lovecraftiana. Ciclicamente ci ritroviamo a parlare di un possibile ritorno di Eternal Darkness ma finora non ci sono mai stati annunci ufficiali al riguardo: l'anno scorso era stato depositato un nuovo trademark al riguardo ma senza particolari sviluppi effettivi. Di fatto, dopo il fallimento del progetto Shadow of the Eternals, il titolo resta ancora senza un erede.