Genshin Impact sarà in italiano con la versione 2.6, secondo un leak

Genshin Impact potrebbe finalmente ricevere la traduzione in italiano con l'aggiornamento alla versione 2.6, in base a quanto riferito da un leak proveniente da una fonte considerata generalmente piuttosto attendibile per quanto riguarda il gioco MiHoYo.

A rivelarlo è infatti l'account Twitter Project Celestia, specializzato in raccolta e diffusione di informazioni in anteprima su Genshin Impact a partire da datamining e operazioni simili. Dunque c'è una fonte che può essere considerata parzialmente affidabile e, d'altra parte, ci sono state in passato varie voci di corridoio sulla possibilità che il celebre action RPG fosse in procinto di essere tradotto ufficialmente nella nostra lingua.



Ovviamente si tratta di sottotitoli e testi a schermo, dunque non del doppiaggio, ovviamente. Secondo quanto riferito da Project Celestia nel tweet in questione, con l'aggiornamento 2.6 dovrebbero essere aggiunte due lingue per i sottotitoli di Genshin Impact: l'italiano e il turco, altra lingua particolarmente richiesta da una parte del pubblico del gioco.

Tutto questo è "soggetto a variazioni", come riferito anche nel messaggio, dunque non c'è in ogni caso la certezza assoluta di queste nuove introduzioni, che quantomeno dovrebbero comunque essere in stato avanzato di lavorazione.

Sempre per quanto riguarda l'update 2.6 di Genshin Impact, nei giorni scorsi è emersa la possibile mappa della nuova area di The Chasm e due nuovi set di Artefatti che dovrebbero essere inseriti nell'aggiornamento in arrivo.