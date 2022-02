Street Fighter 6: il logo sembra essere un semplice template acquistato da Adobe Stock

A poche ore dall'annuncio di Street Fighter 6, spunta un possibile retroscena che ha del clamoroso per quanto riguarda il nuovo design del logo, il quale pare essere stato semplicemente acquistato da Adobe Stock come un template di base incentrato sulle iniziali del gioco e leggermente modificato.

Il teaser trailer di Street Fighter 6 ha ricevuto pareri un po' contrastanti ma generalmente positivi, ma il nuovo logo ha destato ben più polemiche, apparendo decisamente anonimo e privo dello spirito classico che caratterizzava i precedenti della serie. Quello che ha scoperto Aurich, creative director che lavora per la rivista Ars Technica, spiegherebbe molto bene il perché di questo aspetto ben poco esaltante e peculiare: è un'immagine stock venduta direttamente sul sito Adobe.



Non c'è ovviamente conferma ufficiale del fatto che la cosa sia andata in questo modo, ma non è che ce ne sia un gran bisogno, basta semplicemente guardare con i propri occhi: il logo visibile su Adobe Stock cercando semplicemente "SF" nel database è uguale a quello utilizzato da Capcom per Street Fighter 6.

Street Fighter 6, il logo del gioco Capcom

L'unica variazione è data dall'inclinazione della "F" leggermente diversa, oltre al 6 appiccicato sopra e qualche altro aggiustamento per smussare qualche spigolo. Il logo originale è acquistabile da Adobe Stock al prezzo di 80 dollari, come riferito da Aurich.

"Il nuovo logo di Street Fighter 6 sta a 80 dollari sul sito Stock di Adobe", ha scritto il designer di Ars Tecnica. "Non so nemmeno cosa dire, si vedeva che era un po' anonimo ma non pensavo fosse così male. Hanno semplicemente cercato "SF" su un sito di loghi stock, arrotondato qualche angolo e aggiunto il 6". Nel frattempo, è emerso che Street Fighter 6 userà il RE Engine e sarà disegnato per gli eSport.