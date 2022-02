Genshin Impact: la mappa della nuova area di The Chasm svelata in alcuni leak

Emergono alcuni leak per Genshin Impact che sembrano mostrare la mappa della nuova area di The Chasm, che dovrebbe diventare accessibile tra le nuove introduzioni all'interno dell'update 2.6 per il celebre action RPG di MiHoYo.

È già da tempo che si parla di questa nuova regione, ma alcune parti di questa sono sempre risultate inaccessibili, dunque l'update 2.6 di Genshin Imnpact dovrebbero finalmente aprire queste nuove sezioni di mappa. All'interno di queste possiamo aspettarci varie novità, come riferito da alcune voce di corridoio.



L'immagine riportata qui sopra rappresenta la versione base di The Chasm con alcuni waypoint segnalati sulla mappa. All'interno di questa area ci saranno nuovi nemici, animali, boss e vari eventi, legati a quanto pare a una serie di "misteriosi incidenti" che si sono verificati in tale zona.

Una serie di sconvolgimenti, che hanno portato ad intense attività di Treasure Hoarders e Hillichurls, hanno risvegliato a quanto pare anche la Ruin of Serpents nelle profondità delle caverne presenti da quelle parti.



Qui sopra è visibile la mappa dell'intera area in questione, che sembra decisamente estesa. Per il momento non ci sono ancora informazioni più precise, considerando che mancano ancora gli annunci ufficiali specifici sui contenuti della versione 2.6 di Genshin Impact, ma aggiornamenti dovrebbero arrivare nel prossimo periodo. Nel frattempo, abbiamo visto 60 Primogem gratis con il nuovo codice promozionale di febbraio 2022, oltre ai dettagli sull'update 2.5.